В Мариуполе пограничник в окружении оккупантов подорвал себя со словами "Слава Украине"

Украинцы мужественны и готовы на все ради своей Родины. Пограничник из Мариуполя – яркий пример этого.

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович рассказал, что пограничник пошел на решительный шаг. Он подорвал себя, когда попал в окружение оккупантов, передает 24 канал.

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Последние его слова: "Слава Украине"

Пограничник был ранен и попал в окружение русских захватчиков. Поэтому он решил взорвать себя вместе с радиостанцией, чтобы последняя не досталась противнику.

Последними словами в радиостанции были "Слава Украине",

– рассказал Алексей Арестович.

Смотрите видео брифинга Алексея Арестовича от 10 апреля:

Он поблагодарил всех и каждого пограничника. Ведь, по его мнению, у них самая сложная задача: они первыми встречают врага. И, добавил Арестович, с начала войны ни один не сдал украинские позиции. Кто-то погиб в неравном бою, а кто-то попал в плен к оккупантам.

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