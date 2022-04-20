В Мариуполе появилась вражеская техника, которая была под Киевом
Об этом в эфире марафона единых новостей рассказал заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь с позывным Калина, сообщает 24 канал.
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И это свидетельствует о том, что они перебросили сюда свежие силы и, пожалуй, это та же сволочь, которая была под Киевом (в Буче и так далее), потому что их техника имела идентификацию буквой V,
– сказал азовец.
Боец отметил, что украинским защитникам удалось уничтожить один такой танк.
Ситуация в Мариуполе очень сложная
- Враг практически без остановки обстреливает город из артиллерии, а также наносит ракетные и авиаудары. Из-за этого город потерпел огромных разрушений, горит инфраструктура.
- В частности, разбомблен и почти полностью уничтожен завод "Азовсталь". Под завалами остаются сотни людей, среди которых есть дети.
- Кроме этого, оккупанты пытаются вести уличные бои.
Детальнее о ситуации в Мариуполе 20 апреля: смотрите видео