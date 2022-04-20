У Маріуполі з'явилася ворожа техніка, яка була під Києвом
Про це в ефірі марафону єдиних новин розповів заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар з позивним Калина, повідомляє 24 канал.
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Це свідчить про те, що вони перекинули сюди свіжі сили і, мабуть, це та ж сама сволота, яка була під Києвом (у Бучі й так далі), тому що їхня техніка мала ідентифікації букви V,
– сказав азовець.
Боєць зауважив, що українським захисникам вже вдалося знищити один такий танк.
Ситуація у Маріуполі дуже складна
- Ворог практично без зупину обстрілює місто з артилерії, а також завдає ракетних і авіаударів. Через це місто зазнало величезних руйнувань, горить інфраструктура.
- Зокрема, розбомблений та майже повністю знищений завод "Азовсталь". Під завалами залишаються сотні людей, серед яких є й діти.
- Крім цього, окупанти намагаються вести вуличні бої.
Детальніше про ситуацію в Маріуполі 20 квітня: дивіться відео