В Мариуполе продолжаются ожесточенные бои и российские авиаудары, – Минобороны Великобритании
6 апреля 2022 , 08:55Читати новину українською
Источник:минобороны Великобритании
Российские окупаты держат Мариуполь в осаде уже более месяца. В окруженном городе продолжаются ожесточенные бои, агрессор продолжает наносить авиаудары.
Ситуация в Мариуполе и в дальнейшем вопиющая. У мирных людей нет ни света, ни воды, ни связи. Продуктов тоже не осталось.
Важно То, что мы можем увидеть в Мариуполе, перекроет Бучу в 100 раз, – Арестович
Россияне готовят масштабную провокацию в Мариуполе
СБУ предупредила, что россияне готовят масштабную фальсификацию. Они намерены собрать в одном месте тела мариупольцев, которых они же и убили.
Будут цинично врать, что это – "массовые жертвы украинских войск".
Важно – оккупанты уничтожили город: как выглядит Мариуполь сейчас: