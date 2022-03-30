В Мариуполе россияне обстреляли здание Международного комитета Красного Креста

Российские оккупанты нанесли удар по зданию Международного комитета Красного Креста в Мариуполе.

Из-за несоблюдения правил и принципов введения войны, враг снова подтвердил свою военную преступность. На этот раз они совершили преступление против Международного комитета Красного Креста в Мариуполе.

Читайте также Новые спутниковые снимки Мариуполя: техника оккупантов возле домов и тотальное разрушение

Оккупанты сознательно нанесли удар по зданию, которое отмечено красным крестом на белом фоне. Ведь всем известно, что такими крестами отличаются места, где могут находиться раненые, гражданские или гуманитарные грузы.

Информации о людях, которые могли находиться в здании и пострадавших, пока нет.

К теме – Оккупанты уничтожили город: как выглядит Мариуполь сейчас: смотрите видео