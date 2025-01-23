Даже не скрывают: оккупанты незатейливо воруют имущество украинцев в Мариуполе

Россияне цинично отбирают имущество украинцев во временно оккупированном Мариуполе. Речь идет о неких жилых помещениях, имеющих признаки "бесхозного имущества".

Об этом 24 Каналу сказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что оккупанты открыто рассказывают, как именно формируется новый жилой фонд.

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Как у мариупольцев отбирают имущество

Депутат горсовета отметил, что оккупационная администрация уже третий раз за январь выкладывает списки "бесхозного имущества". Все это на фоне протестов мариупольцев, которым уже надоело жить в подвалах и полуразрушенных домах и которые требуют, чтобы им предоставили хоть какое-то жилье.

По его словам, оккупанты не придумали ничего лучшего, как отобрать жилье у людей, которые выехали оттуда, оставив имущество, которое принадлежит им по праву, и отдать его другим.

Они даже этого не скрывают,

– заявил Забавин.

То есть, заметил он, оккупационная администрация открыто говорит, что сформирует новый жилой фонд из того, что у кого-то отберет, и потом кому-то другому даст.

Строительные схемы в Мариуполе

Забавин рассказал, к каким схемам прибегают оккупанты в Мариуполе. Например, в Приморском районе, где земля стоит больших денег, они снесли дом, который хоть и пострадал, но его можно было восстановить. Затем эту землю отдали застройщикам.

По его словам, в конце концов там построят недвижимость, которую можно будет распродать и на этом хорошо заработать.

То есть, как можно удержать там того, кого они завезли из российских глубинок – дать ему ипотеку на 30 лет, чтобы потом выплачивал и был привязан к этой территории,

– сказал депутат горсовета.

А относительно заявления Владимира Путина о том, что в Мариуполь вернулись 300 тысяч жителей, по его мнению, есть 2 варианта: либо он просто поддерживает фоновую пропаганду, либо подчиненные обманывают диктатора, рассказывая, что деньги идут на восстановление, а на самом деле все разворовывается.