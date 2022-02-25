Пресс-служба ГСЧС сообщила, что в Мариуполе снаряд также попал в многоэтажку. Вспыхнул пожар. Пострадали 3 человека.

Заметьте В Ахтырке умер ребенок, пострадавший в результате обстрела детсада, – СМИ

Сделать фотодоказательства этой очередной лжи о том, что враг не стреляет по гражданским, к сожалению, возможности не было. Очень уж тяжелые условия для работы именно на той позиции,

– заявили в ГСЧС.

К тушению пожара привлекли 4 человека и 1 единицу техники.

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