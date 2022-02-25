Пресслужба ДСНС повідомила, що у Маріуполі снаряд також влучив у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Постраждали 3 людей.
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Зробити фотодокази цієї чергової брехні про те, що ворог не стріляє по цивільним, на жаль, можливості не було. Дуже вже важкі умови для роботи саме на тій позиції,
– заявили у ДСНС.
До гасіння пожежі залучили 4 людей та 1 одиницю техніки.
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