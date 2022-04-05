В Мариуполе тонет иностранное судно, которое обстреляли оккупанты

В порту Мариуполя тонет обстрелянное россиянами гражданское судно Azburg. Оно находится под флагом Доминиканы, а владелец – Мальта.

Россияне попали в судно во время очередного обстрела Мариуполя 4 апреля. Оно было у одного из причалов.

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Капитан подал сигнал SOS

В машинном отделении вспыхнул пожар. Один член экипажа ранен. Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал "SOS".

Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик – разгромлен. Пожар в машине. Есть раненые,

– говорилось в сообщении капитана.

Экипаж состоит из 12 человек, там есть женщина, пишет "Думская". Azburg прибыл в порт Мариуполя 23 февраля из Болгарии.

Судно в Мариуполе / Фото Marine Traffic

Судно тонет

Из-за пробоины судно начало тонуть, а пожар охватывал все большую площадь. Морские пограничники оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.

Пожар еще пылает, судно идет под воду. Из-за постоянных обстрелов его невозможно спасти.

Пожар на судне / Фото Marine Traffic

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