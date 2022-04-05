Росіяни влучили в судно під час чергового обстрілу Маріуполя 4 квітня. Воно було біля одного з причалів.
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Капітан подав сигнал SOS
В машинному відділенні спалахнула пожежа. Один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал "SOS".
Увага! Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені,
– мовилось у повідомленні капітана.
Екіпаж складається з 12 людей, там є жінка, пише "Думська". Azburg прибуло в порт Маріуполя 23 лютого з Болгарії.
Судно в Маріуполі / Фото Marine Traffic
Судно тоне
Через пробоїну судно почало тонути, а пожежа охоплювала все більшу площу. Морські прикордонники надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.
Пожежа досі палає, судно йде під воду. Через постійні обстріли його неможливо врятувати.
Пожежа на судні / Фото Marine Traffic
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