Втім, цифра не точна, а лише приблизна. Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Зверніть увагу Будинок поруч горить, у нас вибиті вікна, мороз -10: історія дівчини про вихід з пекла Маріуполя

За словами Бойченка, російські війська вже депортували в так звану "ДНР" і Росію майже 40 тисяч цивільних. Втім, назвати точну кількість неможливо, адже окупанти відбирають у людей українські документи. Про їхню долю дізнаються пізніше – з баз РФ.

Сьогодні ми вже формуємо списки, опрацьовуємо їх, перевіряємо, щоб це дійсно були наші маріупольці. І тепер у нас вже така статистика. За приблизними оцінками, майже 40 тисяч населення вже поїхали в "ДНР" і в Росію,

– заявив мер Маріуполя.

Він також додав, що нерідко до нього телефонують із проханням повернути з депортації, в яку вони потрапили не за власним бажанням.

Зауважте – як виглядає Маріуполь зараз: дивіться відео