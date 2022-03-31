Так, в ходе обысков у одного из оккупантов обнаружили доллары США и золотые украшения. Удалены вещи пойдут на помощь переселенцам.

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Во временно захваченных районах Украины путинские преступники грабят гражданские квартиры, убивают и насилуют жителей города. К счастью, сейчас этих подонков стало меньше.

У одного из орков обнаружены доллары США и большое количество разнообразных золотых украшений, среди которых и обручальные кольца разных размеров,

– отметили бойцы Азову.

Все ценные вещи, которые бойцы Азова находят у путинских наемников, при точном обнаружении владельцев, вернутся им, или вместе с найденными у россиян средствами пойдут на помощь переселенцев из Мариуполя.