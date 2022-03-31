Так, у ході обшуків, в одного з окупантів виявили долари США та золоті прикраси. Вилучені речі підуть на допомогу переселенцям.

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В тимчасово захоплених районах України путінські злочинці грабують квартири цивільних, вбивають та ґвалтують жителів міста. На щастя, зараз цих покидьків стало менше.

В одного з орків виявлено долари США та велику кількість різноманітних золотих прикрас, серед яких і обручки різних розмірів,

– зазначили бійці Азову.

Всі цінні речі, які бійці Азову знаходять у путінських найманців, за точного виявлення власників, повернуться їм, або, разом зі знайденими у росіян коштами, підуть на допомогу переселенців із Маріуполя.

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