В Мариуполе впервые использовали бомбу на 1000 килограммов тротила
Источник:Суспільне
В Мариуполе впервые использовали бомбу на 1000 килограммов тротила. Враг применил ее в центре города.
Жуткие детали рассказал Петр Андрющенко – советник городского головы Мариуполя. Он заявил, что уровень бесчеловечности российских оккупантов с каждым днем растет.
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Каждый день уровень бесчеловечности россиян растет. Около 16 часов бомбардировки по жилым кварталам. Впервые использована авиабомба на 1000 килограммов тротила в центре города,
– заявил Андрющенко.
Он рассказал, что это произошло возле исторического наследия мира – студии художника-монументалиста Виктора Арнаутова.
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