В Мариуполе впервые за долгое время появился устойчивый мобильный интернет

Российские оккупанты продолжают блокаду Мариуполя. Наши защитники отважно защищают город, но из-за действий врага в месте сложная гуманитарная ситуация.

Мариупольцы, которые находятся в блокаде, не имеют нормального доступа не только к еде и воде. Долгое время в городе отсутствовал мобильный интернет.

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Появление мобильного интернета

Как сообщили в Мариупольском городском совете, в районе Порт-Сити сейчас есть устойчивый мобильный интернет. Жителей города приглашают воспользоваться возможностью сделать видеозвонок родным.

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