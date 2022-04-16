В Мариуполе впервые за долгое время появился устойчивый мобильный интернет
16 апреля 2022 , 17:42Читати новину українською
Источник:Мариупольский городской совет
Российские оккупанты продолжают блокаду Мариуполя. Наши защитники отважно защищают город, но из-за действий врага в месте сложная гуманитарная ситуация.
Мариупольцы, которые находятся в блокаде, не имеют нормального доступа не только к еде и воде. Долгое время в городе отсутствовал мобильный интернет.
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Появление мобильного интернета
Как сообщили в Мариупольском городском совете, в районе Порт-Сити сейчас есть устойчивый мобильный интернет. Жителей города приглашают воспользоваться возможностью сделать видеозвонок родным.
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