В Мариуполе враг ставит оборудование, которое определяет местонахождение абонентов

Жителей Мариуполя предупреждают, что враг ставит оборудование, которое определяет местонахождение абонентов.

Как заявили в Мариупольском городском совете, оккупанты ставят оборудование для своей мобильной связи.

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Эта техника снимает все, что есть в телефоне, и определяет местоположение абонента.

Что делать

Чтобы телефон автоматически не подключился к сети, необходимо в режиме выбора мобильного оператора убрать режим "выбрать автоматически" и перевести в режим "выбрать вручную".

После того, как телефон найдет сеть мобильной связи – выбрать сеть.

Ранее Служба безопасности Украины объяснила, как пользоваться специальным ботом, помогающим определять диверсантов. Для этого она обнародовала подробную инструкцию.

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