Фото опубликовал министр Внутренних дел Украины Денис Монастырский.

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На фото вместе с ним также главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников и Евгений Енин – заместитель Министра внутренних дел.

Почувствуйте разницу: какие фото у Путина

К слову, разведка США очень обеспокоена душевным состоянием президента России Владимира Путина.

В частности специалисты отметили, что Путин стал вести себя странно после изоляции из-за коронавируса. Он избегает контактов с людьми, своими советниками, политиками других стран.



Путин оторван от реальности так же, как и от даже своих прихвостней / Фото MK

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