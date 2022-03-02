Фото опублікував міністр Внутрішніх справ України Денис Монастирський.

До теми Бажаю покінчити зі своїм божевіллям у найдоступніший спосіб, іди на*уй, – Ющенко Путіну

На фото разом з ним також головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Резніков та Євгеній Єнін – заступник Міністра внутрішніх справ.

Відчуйте різницю: які фото у Путіна

До слова, Розвідка США дуже стурбована душевним станом президента Росії Володимира Путіна.

Зокрема фахівці відзначили, що Путін став поводитись дивно після ізоляції через коронавірус. Він уникає контактів з людьми, своїми радниками, політиками інших країн.



Путін – відірваний від реальності так само, як і від навіть своїх посіпак / Фото MK

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