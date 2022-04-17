В Мариуполе выдают "пропуска на перемещение": возможно для раздачи российских паспортов

Российские оккупанты создают в окруженном Мариуполе фактически гетто для украинцев. Для этого им даже выдают специальные пропуски.

Российские захватчики решили прибегнуть к унижению жителей Мариуполя. Теперь для передвижения по городу, следует получить специальный "пропуск" от оккупантов.

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При этом без этого "пропуска" нельзя будет не только передвигаться между районами города, но и находиться на улице.

А выдавать такие "пропуска" решили едва ли не в единственном месте – в помещении Левобережной налоговой. Так что сотни оставшихся в Мариуполе горожан вынуждены выстаивать большие очереди.

По мнению советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, это делается по двум причинам. Первая – фильтрационная, как делали нацисты во время Второй мировой войны, создавая еврейские гетто в городах. Вторая – для дальнейшей паспортизации оставшихся в Мариуполе. Им впоследствии могут выдать российские паспорта, как это сейчас делают с увезенными в Россию украинцами.

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