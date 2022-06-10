Мариуполю грозит большая вспышка холеры, – британская разведка

Об угрозе вспышки инфекций в Мариуполе говорят уже продолжительное время. Ведь сейчас в городе полно трупов, отходов и мусора.

Условий для обычного существования населения в разбомбленном городке нет. При этом российские военные не разрешают людям выехать на подконтрольную Украине территорию.

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Медицинские услуги в Мариуполе близки к коллапсу

В Херсоне, вероятно, критический дефицит лекарства, а Мариуполю грозит большая вспышка холеры. Единичные случаи холеры зарегистрированы с мая,

– заявила разведка Великобритании.

Ведомство добавило, что эпидемия холеры в Украине была в 1955 году. С этого времени фиксировали небольшие вспышки этой болезни у побережья Азовского моря, в которое и входит Мариуполь.

Ситуация с лекарством и медицинской помощью в городе близка к коллапсу. Вспышка холеры только усилит это. Больных некому будет и чем лечить.

Что способствует распространению холеры в оккупированном городе

Своими обстрелами русская армия разрушила в Мариуполе централизованное водоснабжение и канализацию;

на улицах в жаркую погоду лежат тысячи тел, которые уже начали разлагаться;

во дворах многоэтажек накопились горы мусора и нечистот, не вывозимые с 24 февраля;

все нечистоты попадают в море и водоемы, что создает благоприятные условия для размножения бактерий;

в городе нет больниц, квалифицированных медиков и препаратов.

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Оккупанты закрыли Мариуполь на карантин

6 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне решили закрыть Мариуполь на карантин. Они опасаются, что холера может распространиться на территорию России. Да, в Ростове-на-Дону уже открыли инфекционные отделения. Однако они будут лечить только российских военных, которые заразятся холерой. Помогать мариупольцам россияне не планируют, поэтому их просто бросили на произвол судьбы и закрыли на карантин.

Питьевую воду кафиры выдают людям только 1 раз в 2 дня.

Глава Донецкой областной военной администрации подчеркнул, что экологическая катастрофа в городе – это только вопрос времени. То, что россияне разрушили, может восстановить только Украина.

К теме смотрите видео о том, что Мариуполь под угрозой холеры и кишечной палочки: