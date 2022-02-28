Мариупольские больницы ищут доноров крови
Источник:Мариупольский городской совет
В мариупольских больницах существенно возросла потребность в крови разных групп. Поэтому местные власти призывают местных жителей стать донорами.
Местным больницам нужна кровь всех групп. Поэтому призываем вас не быть равнодушными, и стать донором.
Обратите внимание На портал "Ищи своих" поступило уже более 2 тысяч сообщений о "потерянных солдатах"
Жителей Мариуполя призывают прийти к "станции переливания крови". Однако прежде всего мы рекомендуем вам ознакомиться с правилами, которые необходимо соблюдать донорам.
Кроме того, помощь доноров крови не станет лишней, а наоборот – полезной и в других городах. В сети вы можете найти заведения, где можно сдать кровь.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.