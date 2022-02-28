Мариупольские больницы ищут доноров крови

В мариупольских больницах существенно возросла потребность в крови разных групп. Поэтому местные власти призывают местных жителей стать донорами.

Местным больницам нужна кровь всех групп. Поэтому призываем вас не быть равнодушными, и стать донором.

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Жителей Мариуполя призывают прийти к "станции переливания крови". Однако прежде всего мы рекомендуем вам ознакомиться с правилами, которые необходимо соблюдать донорам.

Кроме того, помощь доноров крови не станет лишней, а наоборот – полезной и в других городах. В сети вы можете найти заведения, где можно сдать кровь.

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