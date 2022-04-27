Мариупольских детей уже заставляют подписывать тетради "Мариуполь, Ростовская область"

Российские войска так и не смогли полностью захватить Мариуполь. Однако детей в местных школах уже убеждают, что они часть России.

Об этом в соцсетях написали люди, знакомые с ситуацией в городе. Там сейчас детей заставляют подписывать тетради "Мариуполь. Ростовская область".

В то же время Извини, малышка, – защитник Мариуполя сообщил о смерти девочки на "Азовстали"

Учеба в разрушенном городе

В городе открыли только две школы. Сколько именно у них учеников пока неизвестно, ведь населения в разрушенном городе очень мало.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал для подтверждения своих слов комментарий к одной из публикаций в сети.



Обнародованный комментарий / Скриншот из телеграма Андрющенко

Что сейчас происходит в городе

Войска России начали атаку на Мариуполь еще 1 марта. С тех пор город был в осаде и враги бомбили все его части.

После неустанных ударов авиации и артиллерии большинство зданий там разрушены. Число жертв среди населения установить крайне тяжело. Также неизвестно, сколько человек оттуда были депортированы в Россию.

Украинские воины, которые есть в городе, отошли на территорию завода "Азовсталь". Они все еще там держат героическую оборону. Они не могут сдаться, потому что под их защитой в хранилищах предприятия находятся несколько сотен гражданских, среди которых даже младенцы.

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