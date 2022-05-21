Свое обращение Мариупольский горсовет опубликовал после того, как ряд украинских СМИ распространили кадры защитников Мариуполя, распространившихся российскими пропагандистами. Потому украинские медиа призывают воздержаться от публикации таких кадров.

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Обращение городского совета Мариуполя

В вместительном совете Мариуполя отметили, что распространение видео, публикуемых российскими СМИ – это подыгрывание пропагандистам. Горсовет призвал уважать наших героев и воздержаться от публикации таких кадров в украинском медиапространстве.

Обращаемся к представителям украинских СМИ. Просим не распространять видеоматериалы снятые российскими пропагандистами, на которых изображены вышедшие с территории Азовстали украинские героические защитники Мариуполя. Давайте уважать наших героев и не будем подыгрывать оккупантам, распространяя вражеские материалы,

– отметили в горсовете Мариуполя.

Наши воины выходят из "Азовстали" гордо

Российская пропаганда только и умеет, что создавать фейки. Что бы они ни публиковали о защитниках Мариуполя, правда остается неизменной. Ярким подтверждением тому является письмо одного из украинских героев из "Азовстали" , письмо которого на брифинге зачитала его любимая. Воин подчеркнул, что наши защитники и защитницы выходят с территории завода гордо и с поднятыми головами.

Мы исполнили свой долг до конца. И выходим с завода непобедимые и с гордо поднятой головой. Сохранение жизни наших собратьев – приоритет и главная наша задача в сложной ситуации, в которой мы оказались. Уверены в дальнейшей поддержке нашего контингента со стороны правительства Украины и всего цивилизованного мира,

– написал защитник "Азовстали".

Все, что создает русская пропаганда, можно подвергнуть сомнению. Поэтому, руководствуясь своей редакционной политикой, 24 канал не распространял пропагандистские кадры, которые создают российские СМИ, не распространяет и не будет этого делать ни в коем случае. Мы знаем, что наши герои непокорны и отважны. Сейчас мы вместе со всей страной с нетерпением ждем возвращения защитников Мариуполя домой.

Эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали": главное

Более 80 дней украинские герои защищали Мариуполь. После того, как они оказались на территории завода "Азовсталь", россияне атаковали со всего имеющегося у них вооружения, но наши защитники и защитницы продолжали мужественно держать оборону и давать отпор оккупантам.

После эвакуации гражданских с территории завода, начавшейся 30 апреля и продолжавшейся несколько дней, российские войска снова начали атаковать "Азовсталь". Защитники и их родственники стали говорить о необходимости их эвакуации. Для этого была предложена процедура экстракции – вывоз на территорию третьей страны. Там наши воины должны оставаться до завершения боевых действий. К слову, петиция о спасении наших героев, направленная генсеку ООН Антониу Гутеррешу, собрала более 1,5 миллиона подписей.

13 мая министерша реинтеграции Ирина Верещук сообщила, что эвакуация из "Азовстали" будет проходить в несколько этапов . Она отметила, что посредницей в этих переговорах станет Турция.

Операция по спасению заблокированных украинских военных на "Азовстали" началась 16 мая. Тогда 53 тяжелораненых защитника удалось эвакуировать и доставить в медицинское учреждение в оккупированном Новоазовске. Кроме того, еще 211 наших защитников через гуманитарный коридор доставили в оккупированную Еленовку. Всех их пообещали вернуть на подконтрольную территорию Украины по процедуре обмена.

20 мая один из командиров гарнизона на "Азовстали" подполковник Денис Прокопенко записал обращение, где сообщил, что высшее военное руководство дало приказ прекратить оборону города.

Обратите внимание – мощные кадры с завода "Азовсталь": смотрите видео