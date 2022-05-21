Своє звернення Маріупольська міськрада опублікувала після того, як низка українських ЗМІ поширили кадри захисників Маріуполя, які поширили російські пропагандисти. Тому українські медіа закликають утриматися від публікації таких кадрів.

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Звернення міської ради Маріуполя

У місткій раді Маріуполя наголосили на тому, що поширення відео, які публікують російські ЗМІ – це підігрування пропагандистам. Міськрада закликала поважати наших героїв та утриматися від публікації таких кадрів в українському медіапросторі.

Звертаємось до представників українських ЗМІ. Просимо не розповсюджувати відео матеріали зняті російськими пропагандистами, на яких зображені українські героїчні захисники Маріуполя, які вийшли з території Азовсталі. Давайте поважати наших героїв та не будемо підігрувати окупантам, розповсюджуючи ворожі матеріали,

– наголосили у міськраді Маріуполя.

Наші воїни виходять з "Азовсталі" гордо

Російська пропаганда лиш те і вміє, що створювати фейки. Що б вони не публікували про захисників Маріуполя, правда залишається незмінною. Яскравим підтвердженням цього є лист одного з українських героїв з "Азовсталі", лист якого на брифінгу зачитала його кохана. Воїн наголосив, що наші захисники та захисниці виходять з території заводу гордо та з піднятими головами.

Ми виконали свій обов'язок до кінця. І виходимо із заводу непереможені й з гордо піднятою головою. Збереження життя наших побратимів – це пріоритет і головна наша задача у складній ситуації, в якій ми опинилися. Впевнені у подальшій підтримці нашого контингенту з боку уряду України й всього цивілізованого світу,

– написав оборонець "Азовсталі".

Усе, що створює російська пропаганда, можна поставити під сумнів. Тому керуючись своєю редакційною політикою, 24 канал не поширював пропагандистські кадри, які створюють російські ЗМІ, не поширює і не буде цього робити у жодному разі. Ми знаємо, що наші герої нескорені та відважні. Зараз ми разом з усією країною з нетерпінням чекаємо на повернення захисників Маріуполя додому.

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