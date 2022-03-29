Мариупольский государственный университет возобновит свою работу в другом городе

Украинский Мариуполь пострадал от рук оккупанта больше всего. Враг практически стер город с лица земли.

Там уничтожена вся гражданская инфраструктура, в том числе учебные заведения. Да, Мариупольский государственный университет планирует возобновить свою работу в другом городе страны.

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Мариупольский университет возобновит свою работу в другом городе

Коллектив Мариупольского государственного университета принял решение возобновить работу в другом городе Украины.

Мы восстановим наш университет, мы сделаем его еще лучше. Мы сможем сделать так, чтобы он выжил и гордо имел свое название.

– заявил Николай Трофименко, ректор университета.

Кроме того, добавил, что они обязательно вернутся в свой прекрасный город, восстановят и отстроят его.

Ректор также отметил, что Мариупольский университет является единственным в мире ВУЗом, который носит в своем названии имя города-героя. Несмотря на все пережитое, МГУ продолжит функционировать, временно в другом городе.

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