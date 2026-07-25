Ситуация сложная, – Андрющенко сказал, что происходит в Мариупольском порту

Российские оккупанты по-прежнему находятся в порту оккупированного Мариуполя, они разместили там свое топливо и обустроили воинскую часть. Соответственно, сегодня порт не работает.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко, отметив, что россияне будут использовать порт в качестве военного объекта до тех пор, пока там не возобновится работа. Вероятно, в ближайшее время этого не произойдет.

Почему порт Мариуполя не может работать?

"Ситуация сложная. Россиянам будет сложно возобновить работу после ударов Украины по подстанциям, которые были нанесены в конце мая и в начале июня. Вся инфраструктура нуждается в серьезном ремонте, который сегодня невозможен", – добавил Петр Андрющенко.

Поэтому оккупанты полностью заняли порт. Что он не работает, является большим минусом для экономики противника. Недовольство людей только растет. Стоит отметить, что изначально в Мариупольском порту работало более тысячи человек. Это вместе с россиянами.

В последнее время на работу выходили 160–200 человек, а сейчас там никого не осталось. Два буксира, которые стояли в порту, были повреждены и не могут работать. Для россиян такие удары наносят серьезный ущерб. Ведь их сложно восстановить, а флот без буксиров работать не может,

– пояснил Андрющенко.

Такая же ситуация в порту оккупированного Бердянска. Россияне пытались спасти буксир, который там стоял, но их поразили украинские дроны. Все это означает, что Мариупольский и Бердянский порты не будут работать. Ведь ни одно судно не может зайти в порт без буксира.

Интересно, что еще в июне 2026 года поступали сообщения о том, что Силы обороны установили огневой контроль над логистикой россиян в районе Мариуполя. Системные удары Украины ограничили передвижение военного транспорта оккупантов. Они боятся приближаться техникой ближе, чем на 100 километров к линии фронта.

Андрющенко о ситуации в порту Мариуполя: смотрите видео