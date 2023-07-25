Препятствовал работе ВСУ, хамил военным: во Львовской области СБУ задержала блогера Чаву

Спецслужащие задержали 40-летнего блогера Марьяна Чаву во Львовской области. Он отметился многими скандальными проделками. В частности, он обвиняется в препятствовании деятельности Вооруженных Сил.

Собственно, еще около месяца назад, в июне, Чава попал под прицел правоохранителей, когда нахамил работникам территориального центра комплектования, снял это на видео и распространил в сети. Если его вину докажут в суде, ему придется отсидеть за решеткой от 5 до 8 лет.

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СБУ задержала Чаву в Дрогобыче

Сообщили о том, что блогера задержали сотрудники Службы безопасности, западные журналисты со ссылкой на собственные источники. Вероятно, силовики уже провели обыски по месту жительства Чавы в городе Дрогобыче Львовской области.

Преступление, в котором обвиняют Чаву, серьезно. Он начал конфликтовать с работниками ТЦК, когда они вручали повестки гражданам. Вместе с тем он называл преступниками военных, раненых на фронте и начавших работать в центрах комплектования.

Так называемый блогер заявлял, что именно благодаря его налогам защитники получают зарплату. Он мешал им выполнять работу, пытался их прогнать и даже угрожал вызвать следственно-оперативную группу.

Как Чава провоцировал военных: смотрите видео

По всей видимости, расследование ведется по части 1 статьи 114 Уголовного кодекса Украины. В ней говорится о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Следует сказать, что задержанный называет себя правозащитником, адвокатом и блогером. У него есть ютуб-канал "Знай свои права" со 120 тысячами подписчиков, телеграм-канал и другие соцсети. В частности, в ютубе едва ли не каждое первое видео унижает работников ТЦК.



Ютуб-канал Марьяна Чавы / Скриншот 24 Канала

Напоследок добавим, что Чава является приверженцем теорий заговоров и выступает против вакцин. К примеру, по его мнению, в Украине нет войны, не существуют государственные органы, органы местного самоуправления и нет понятия "гражданин".