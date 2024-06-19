Смерть он принял 4 мая вблизи Марьинки, что в Донецкой области. О гибели Героя сообщил его друг, судья Высшего антикоррупционного суда Украины Маркиян Галабала.

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Что известно о смерти Героя

4 мая 2024 года при выполнении боевого задания на Кураховском направлении погиб мой друг, одногруппник, военнослужащий 21-го отдельного батальона специального назначения Марьян Панько. Марьянчик был добряком, открытым, веселым и искренним человеком,

– написал Маркиян Галабала.

По его словам, боец занимался велоспортом, любил покорять горные вершины и имел талант к фотографированию.

Однако летом 2023 года он оставил все свои многочисленные увлечения, чтобы добровольцем стать в ряды ВСУ и защитить родную землю от захватчиков.

Марьян Панько родился 12 октября 1982 года в Стебнике. Окончил местную школу, а дальше получил высшее юридическое образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

Свой последний бой Марьян принял вблизи Марьинки на Кураховском направлении еще 4 мая этого же года. В течение нескольких недель считался пропавшим без вести, но недавно гибель Героя подтвердилась.

"Это был человек-сокровище, рядом с ним хотелось жить... Марьян, я уверен, что ты попал в лучшее место, потому что там теперь есть ты", – написали о погибшем герое товарищи.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и друзьям погибшего бойца. Вечная память!

Воина похоронят в Киеве в четверг, 20 июня. Чин похорон будет осуществлен в Михайловском Соборе в 12:00 часов дня. Дома Марьяна ждали родители, любимая жена и пятилетний сын.