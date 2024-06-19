Смерть він прийняв 4 травня поблизу Мар'їнки, що у Донецькій області. Про загибель Героя повідомив його друг, суддя Вищого антикорупційного суду України Маркіян Галабала.

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Що відомо про смерть Героя

4 травня 2024 року при виконанні бойового завдання на Курахівському напрямку загинув мій друг, одногрупник, військовослужбовець 21-го окремого батальйону спеціального призначення Мар'ян Панько. Мар’янчик був добряком, відкритою, веселою та щирою людиною,

– написав Маркіян Галабала.

За його словами, боєць займався велоспортом, любив підкорювати гірські вершини й мав хист до фотографування.

Однак улітку 2023 року він залишив усі свої численні захоплення, аби добровольцем стати до лав ЗСУ і захистити рідну землю від загарбників.

Мар’ян Панько народився 12 жовтня 1982 року у Стебнику. Закінчив місцеву школу, а далі отримав вищу юридичну освіту у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Свій останній бій Мар'ян прийняв поблизу Мар'їнки на Курахівському напрямку ще 4 травня цього ж року. Упродовж кількох тижнів вважався зниклим безвісти, але нещодавно загибель Героя підтвердилася.

"Це була людина-скарб, поруч із ним хотілося жити... Мар’яне, я впевнений, що ти потрапив у краще місце, тому що там тепер є ти", – написали про загиблого героя товариші.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття рідним та друзям загиблого бійця. Вічна пам'ять!

Воїна поховають у Києві у четвер, 20 червня. Чин похорону буде здійснено у Михайлівському Соборі о 12:00 годині дня. Вдома на Мар'яна чекали батьки, кохана дружина та п'ятирічний син.