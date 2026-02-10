Нардепа Безуглую могут отсрочить из-за того, что она "послала" Тищенко

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы дал рекомендации лишить народного депутата Марьяну Безуглую права участвовать в одном из пленарных заседаний. Произошло это из-за скандального ицидента в декабре 2025 года.

Подробности такого решения объясняют на сайте парламентского комитета.

Как в Раде отреагировали на поведение Безуглой?

В официальном сообщении говорится о том, что комитет рассмотрел заявления народного депутата Николая Тищенко и председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука относительно высказываний и действий Марьяны Безуглой во время пленарного заседания парламента 16 декабря 2025 года.

Напомним, что тогда еще до начала пленарного заседания Безуглая заблокировала трибуну, требуя отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Сырского. Во время своей акции она грубо набросилась на коллегу Николая Тищенко, выкрикнув: "Да пошел ты на**й! Чего ты здесь ходишь?!".

В тот же день нардеп имела еще один конфликт – на этот раз с Сергеем Тарутой.

