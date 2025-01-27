Не понравился оригинал: Безуглая составила свою версию текста гимна Украины

Марьяна Безуглая заявляла, что ей некомфортно петь строки "Ще не вмерла Україна" из гимна. Теперь народный депутат составила свою версию гимна с новым текстом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Марьяны Безуглой в ее телеграмм-канале.

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Что Безуглой не понравилось в гимне Украины

Еще на День Соборности Украины 22 января Марьяна Безуглая писала, что ей "некомфортно петь" гимн нашего государства.

Все это "ще не вмерла ні слава, ні воля, усміхнеться доля" – вроде бы мы только надеемся, но не живем настоящим. Если "еще не умерла", то и умрет?

– возмущалась нардеп.

Уже через 5 дней Безуглая предложила свой вариант Государственного гимна Украины. Звучит эта версия так:

"Розквітає України, і слава, і воля,

Усміхається нам, браття, виплекана доля.

Гинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

І пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Душу й тіло ми вкладаєм у нашу свободу,

І доводимо, що ми всі козацького роду".

Такое же сообщение Безуглая выставила и в своей фейсбук-странице. В комментарии к нардепу пришел военнослужащий Сергей Гнездилов, который недавно совершил публичное СЗЧ, чтобы обратить внимание на проблему отсутствия сроков службы.

"Мощно! Спасибо! Просили что-то другое, сроки службы, например, но и за это пасиба", – иронизирует военный.

Кроме того, на этот "полет фантазии" нардепа обратил внимание и украинский журналист Эльдар Сарахман, который защищает Украину в рядах ВСУ. Военный также не оценил творчество Безуглой.

"Тот момент, когда надо уже наконец остановиться", – написал он.



Гнездилов и Сарахман не поддержали творчество Безуглой с гимном Украины / Скриншот 24 канала

Интересно, что оба комментария собрали в соцсети сотни лайков от украинцев, которые поддержали Гнездилова и Сарахмана.