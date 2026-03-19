Открыли дело о госизмене: генпрокуратура "взялась" за Безуглую

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении Марьяны Безуглой, речь идет о подозрении в государственной измене. Публичные заявления одиозного нардепа могли нанести ущерб деятельности украинских военных.

Об этом на своей странице проинформировал народный депутат Сергей Тарута.

К теме "Стучала в дверь разными частями тела": Безуглая пыталась попасть на заседание по нацбезопасности

Что известно об уголовном деле в отношении Безуглой?

По данным Таруты, следствие сейчас проводит проверку по распространению ею информации, которая навредила деятельности украинских сил на фронте.

Он отметил, что речь идет о части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Нардеп отметил,, что после публичных заявлений Марьяны Безуглой о 72-й ОМБр, которая удерживала позиции в Угледаре Донецкой области, была сорвана плановая ротация бойцов. К тому же это привело к потере оборонительных позиций.

А после ее слов о якобы "выводе бригады из Угледара" меньше чем за сутки оккупанты перебросили на это направление свои подразделения.

Заметьте! В комментарии для 24 Канала руководитель пресс-службы Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк подтвердила, что по обращению заявителей во исполнение постановлений Печерского райсуда Киева действительно открыли уголовное дело в отношении одного из народных депутатов. Впрочем, называть конкретную фамилию она не стала. Зато добавила, что сейчас расследованием занимаются представители ГБР под руководством Офиса генпрокурора.

Также мы обратились за комментарием по делу к самой Марьяне Безуглой. В случае получения от нее ответа – мы непременно сообщим.

При этом на своей фейсбук-странице нардепка опубликовала сообщение с короткой цитатой "Меня не испугать".

К каким скандалам причастна Безуглая?