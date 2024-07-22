Оборонный комитет Верховной Рады поддержал исключение Безуглой из своего состава

Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны поддержал исключение из своего состава Марьяны Безуглой

На заседании 22 июля комитет проголосовал за подготовку соответствующего постановления. Ранее Безуглая заявляла, что "не понимает" приоритеты коллег из Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

Читайте также В Раде сказали, можно ли еще исправить скандальный законопроект об откупе от коррупции

Безуглую исключат из состава оборонного комитета

Сама Марьяна Безуглая сообщила, что предложение о ее снятии с должности заместителя председателя оборонного комитета Верховной Рады и исключении из состава комитета внес нардеп Федор Вениславский.

Решение комитета также прокомментировал народный депутат Ярослав Железняк. Он написал, что комитет единогласно принял решение подготовить постановление по Безуглой. Нардеп также объяснил, как выглядит процедура исключения Безуглой.

Напомню, что для этого надо: зарегистрировать постановление, пройти с ним Регламентный Комитет, вынести на рассмотрение зала и набрать более 226 голосов,

– отметил Железняк.

На днях Марьяна Безуглая также вышла из фракции "Слуга народа" по собственному заявлению. Она объяснила, что больше не хочет ассоциировать себя с фракцией.