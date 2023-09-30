Милли уточнил, что войска присягают конституции, а не "диктатору-подражателю". Кроме того, в сети показали видео эмоционального прощания генерала с военными.

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Как Милли прощался с военными

Мы не присягаем королю или королю, тирану или диктатору. Мы не присягаем тому, кто стремится стать диктатором. Мы не присягаем отдельному человеку. Мы присягаем Конституции,

– заявил Милли.

Кроме того, Джо Байден заявил, что Милли "непреклонен перед лицом опасности" и вспомнил, что генерал "однажды пробежал заминированным мостом, чтобы не дать проехать им двум боевым танкам, эвакуировавшим раненых военнослужащих".

Стоит отметить, что Милли работал в должности главы Объединенного комитета начальников штабов США 4 года. Джо Байден вспоминал, что генерал служил в зонах боевых действий от Афганистана и Ирака до Панамы и Гаити. Президент США назвал Милли мудрым советчиком и воином.

Как Милли прощался с военными: смотрите видео

Кстати, вместо него на должности будет работать командующий Военно-воздушными силами США генерал Чарльз Браун. Он бывший лётчик-истребитель, работавший в Тихоокеанском регионе.

Как изменения повлияют на поддержку Украины

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли перед отставкой на встрече в формате "Рамштайн" 19 сентября заявил, что его отставка не отразится на поддержке нашей страны со стороны международных партнеров.

По словам генерала, США будут поддерживать наше государство до тех пор, пока Украина не добьется успеха, потому что это совместное обязательство наших стран.

Конечная цель очевидна – поддерживать Украину, пока не закончится война, по собственной воле начатая Путиным. Право будет торжествовать над правом сильного,

– подчеркнул он.

Марк Милли также заверил, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.