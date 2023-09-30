По данным СМИ, генерал, прощаясь, намекнул на желание экс-президента Дональда Трампа быть похожим на диктатора.

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Камень в сторону Трампа

В своем выступлении Милли подчеркнул, что войска приносят присягу конституции, а не "диктатору-подражателю", имея в виду Трампа.

Мы не присягаем королю или королю, тирану или диктатору. Мы не присягаем тому, кто стремится стать диктатором. Мы не присягаем отдельному человеку. Мы присягаем Конституции,
– подчеркнул Милли.

Следует отметить, что слова генерала вызвали громкую реакцию у аудитории.

Байден рассказал о подвиге Милли

Тем временем нынешний президент США Джо Байден поблагодарил Милли за его "бесценное" партнерство. Байден назвал генерала "непреклонным перед лицом опасности" и упомянул о его подвиге.

Оказывается, тот "однажды пробежал по заминированному мосту, чтобы не дать проехать им двум боевым танкам, которые эвакуировали раненых военнослужащих".

Новым главой Генштаба стал Чарльз Браун: что о нем известно

  • 20 сентября сенат большинством голосов утвердил генерала Чарльза Брауна на должность главы Генштаба. Его кандидатуру выдвинул сам президент Байден. Известно, что Браун – бывший военный лётчик. Имеет опыт командования войсками в Тихоокеанском регионе. В 2020 году он был назначен главнокомандующим ВВС. Его долго не могли утвердить в должности главы Генштаба из-за сопротивления сенатора-республиканца Томми Тубервиля.
  • Браун станет вторым афроамериканцем, возглавляющим Объединенный комитет начальников штабов.
  • В 2020 году журнал Time включил Брауна в список 100 самых влиятельных людей мира.
  • Браун принимал участие в вопросах по вооружению, подготовке и консультированию украинских военных до и после российского вторжения в 2022 году.
  • По словам новоиспеченного главнокомандующего армией, Украина продемонстрировала ценность того, как обмен информацией может сблизить союзников и партнеров.