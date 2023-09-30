За даними ЗМІ, генерал, прощаючись, натякнув на бажання експрезидента Дональда Трампа бути схожим на диктатора.
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Камінь у бік Трампа
У своєму виступі Міллі наголосив, що війська приносять присягу конституції, а не "диктатору-наслідувачу", маючи на увазі Трампа.
Ми не присягаємо королю чи королеві, тирану чи диктатору. Ми не присягаємо тому, хто прагне стати диктатором. Ми не присягаємо окремій людині. Ми присягаємо Конституції,
– наголосив Міллі.
Слід зазначити, що слова генерала викликали гучну реакцію в аудиторії.
Байден розповів про подвиг Міллі
Тим часом нинішній президент США Джо Байден подякував Міллі за його "безцінне" партнерство. Байден назвав генерала "непохитним перед обличчям небезпеки" і згадав про його подвиг.
Виявляється, той "одного разу пробіг замінованим мостом, щоб не дати проїхати ним двом бойовим танкам, які евакуювали поранених військовослужбовців".
Новим очільником Генштабу став Чарльз Браун: що про нього відомо
- 20 вересня сенат більшістю голосів затвердив генерала Чарльза Брауна на посаду глави Генштабу. Його кандидатуру висунув сам президент Байден. Відомо, що Браун – колишній військовий льотчик. Має досвід командування військами в Тихоокеанському регіоні. У 2020 році його призначили головнокомандувача ВПС. Його довго не могли затвердити на посаді глави Генштабу через опір сенатора-республіканця Томмі Тубервіля.
- Браун стане другим афроамериканцем, який очолить Об'єднаний комітет начальників штабів.
- У 2020 році журнал Time включив Брауна до списку 100 найвпливовіших людей світу.
- Браун брав участь у питаннях з озброєння, підготовки і консультування українських військових до та після російського вторгнення в 2022 році.
- За словами новоспеченого головнокомандувача армії, Україна продемонструвала цінність того, як обмін інформацією може зблизити союзників і партнерів.