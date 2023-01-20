В пятницу, 20 января, состоялась итоговая пресс-конференция по итогам "Рамштайна". На ней Марк Милли сказал, ВСУ будет тяжело выгнать российских оккупантов. Советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона отметил, что эту войну можно закончить только поражением вражеского государства, комментируя это заявление.

Читайте также Война будет долгой, готовы ли к этому на Западе: что об Украине пишут иностранные СМИ

Украине нужен инструментарий для победы над Россией

Со слов Подоляка понятно, что любой человек может давать любые прогнозы. Однако сейчас важно говорить о том, что нам нужно больше вооружения для того, чтобы как можно скорее закончить эту войну.

Можно говорить о любых развитиях событий, но мы осознаем, что эту войну можно закончить поражением России. Это очень важно. Для того чтобы это сделать, нужен определенный объем инструментов, в частности вооружения,

– констатировал представитель Офиса Президента.

В то же время он отметил, что речь идет о предоставлении нашему государству бронетехники и ракет. Собственно, дальнобойные ракеты нам нужны, потому что Россия будет накапливать военные способности в тылу. Чтобы уничтожать вражеские пункты базирования, украинские военные должны иметь в арсенале соответствующее оружие.

Имеет право (Милли – 24 Канал) на эту позицию, но нужны конкретные инструменты,

– акцентировал Подоляк.

Кроме того, он упомянул о "Рамштайне" и подчеркнул, что эта встреча партнеров зафиксировала поддержку нашего государства Западом.

Пакет помощи от США и итоги "Рамштайна"

По результатам встречи союзников стало известно, что Финляндия предоставит Вооруженным Силам тяжелое вооружение и боеприпасы. Кроме того, мы получим от других партнеров: гаубицы, артиллерию и бронированные автомобили.

В то же время, стоит отметить, что решение о передаче танков Abrams и Leopard пока не принял Запад.

Кроме того, к этой теме напомним, что накануне США объявили о новом пакете военной помощи для нашего государства. В нем, в частности, будут ракеты для систем NASAMS.



Что будет в новом пакете военной помощи от США / Картинка 24 Канала