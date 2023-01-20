У п'ятницю, 20 січня, відбулась підсумкова пресконференція за підсумками "Рамштайну". На ній Марк Міллі сказав, ЗСУ буде важко вигнати російських окупантів. Радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону зазначив, що цю війну можна закінчити лише поразкою ворожої держави, коментуючи цю заяву.

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Україні потрібен інструментарій для перемоги над Росією

Зі слів Подоляка зрозуміло, що будь-хто може давати будь-які прогнози. Однак зараз важливо говорити про те, що нам потрібно більше озброєння для того, аби якомога скоріше закінчити цю війну.

Можна говорити про будь-які розвитки подій, але ми свідомі того, що цю війну можна закінчити поразкою Росії. Це дуже важливо. Для того, що б це зробити, потрібен певний обсяг інструментів, зокрема озброєння,

– констатував представник Офісу Президента.

Водночас він зазначив, що йдеться про надання нашій державі бронетехніки та ракет. Власне, дальнобійні ракети нам потрібні тому, що Росія накопичуватиме військові спроможності у тилу. Аби знищувати ворожі пункти базування, українські військові повинні мати в арсеналі відповідну зброю.

Має право (Міллі – 24 Канал) на цю позицію, але треба конкретні інструменти,

– заакцентував Подоляк.

Окрім того, він згадав про "Рамштайн" та наголосив, що ця зустріч партнерів зафіксувала підтримку нашої держави Заходом.

Пакет допомоги від США та підсумки "Рамштайну"

За результатами зустрічі союзників стало відомо, що Фінляндія надасть Збройним Силам важке озброєння і боєприпаси. Окрім того, від інших партнерів ми отримаємо: гаубиці, артилерію та броньовані автомобілі.

Водночас варто зауважити, що рішення про передачу танків Abrams та Leopard поки не ухвалив Захід.

Окрім того, до цієї теми нагадаємо, що напередодні США оголосили про новий пакет військової допомоги для нашої держави. У ньому, зокрема, будуть ракети для систем NASAMS.



Що буде в новому пакеті військової допомоги від США / Картинка 24 Каналу