У п'ятницю, 20 січня, відбулась підсумкова пресконференція за підсумками "Рамштайну". На ній Марк Міллі сказав, ЗСУ буде важко вигнати російських окупантів. Радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону зазначив, що цю війну можна закінчити лише поразкою ворожої держави, коментуючи цю заяву.
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Україні потрібен інструментарій для перемоги над Росією
Зі слів Подоляка зрозуміло, що будь-хто може давати будь-які прогнози. Однак зараз важливо говорити про те, що нам потрібно більше озброєння для того, аби якомога скоріше закінчити цю війну.
Можна говорити про будь-які розвитки подій, але ми свідомі того, що цю війну можна закінчити поразкою Росії. Це дуже важливо. Для того, що б це зробити, потрібен певний обсяг інструментів, зокрема озброєння,
– констатував представник Офісу Президента.
Водночас він зазначив, що йдеться про надання нашій державі бронетехніки та ракет. Власне, дальнобійні ракети нам потрібні тому, що Росія накопичуватиме військові спроможності у тилу. Аби знищувати ворожі пункти базування, українські військові повинні мати в арсеналі відповідну зброю.
Має право (Міллі – 24 Канал) на цю позицію, але треба конкретні інструменти,
– заакцентував Подоляк.
Окрім того, він згадав про "Рамштайн" та наголосив, що ця зустріч партнерів зафіксувала підтримку нашої держави Заходом.
Пакет допомоги від США та підсумки "Рамштайну"
- За результатами зустрічі союзників стало відомо, що Фінляндія надасть Збройним Силам важке озброєння і боєприпаси. Окрім того, від інших партнерів ми отримаємо: гаубиці, артилерію та броньовані автомобілі.
- Водночас варто зауважити, що рішення про передачу танків Abrams та Leopard поки не ухвалив Захід.
- Окрім того, до цієї теми нагадаємо, що напередодні США оголосили про новий пакет військової допомоги для нашої держави. У ньому, зокрема, будуть ракети для систем NASAMS.
Що буде в новому пакеті військової допомоги від США / Картинка 24 Каналу