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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Когда суд РФ рассмотрит апелляцию Романа Сущенко: названа дата

23 Читати новину українською
Роман Сущенко
Роман Сущенко / Фото из открытых источников

В течение 45 дней Верховный суд Российской Федерации должен рассмотреть апелляцию на приговор пленнику журналисту Роману Сущенко. В сентябре стоит ожидать первого судебного заседания.

Об этом сообщил общественный защитник Марк Фейгин, передает телеканал "Прямой".

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"Дело поступило в Верховный суд РФ вместе с жалобой по вынесенному приговору в размере 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Напоминаю, что Роману Сущенко было вынесено обвинение по статье 276 УК РФ (шпионаж)", – рассказал Марк Фейгин

Также адвокат добавил, что по этой статье могут лишить свободы на срок не выше 20 лет и не ниже в случае, если подсудимый не признал свою вину. Несмотря на занятость судей, секретность дела и повышенный интерес общественности маловероятно, что дело рассмотрят в августе.

Марк Фейгин отметил, что он созванивался с Романом Сущенко. Также позволили разговор с сыном и родственниками.

Напомним, 4 июня Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима. В России его судили по так называемому делу о шпионаже.
К слову, главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского могут обменять на украинского журналиста, политзаключенного в России Романа Сущенко. Такое убеждение высказал адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Теги: Новости Украины журналисты Украина – Россия Украинцы в плену РФ заложники Роман Сущенко Марк Фейгин
Источник: 24 канал
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