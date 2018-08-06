Марк Фейгін розповів, коли суд РФ розгляне апеляцію Романа Сущенка

Впродовж 45 днів Верховний суд Російської Федерації повинен розглянути апеляцію на вирок бранцю журналісту Роману Сущенку. У вересні варто очікувати першого судового засідання.

Про це повідомив громадський захисник Марк Фейгін, передає телеканал "Прямий".

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"Справа поступила до Верховного суду РФ разом зі скаргою щодо винесеного вироку у розмірі 12 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Нагадую, що Роману Сущенку було винесено обвинувачення за статтею 276 КК РФ(шпигунство)", – розповів Марк Фейгін

Також адвокат додав, що за цією статтею можуть позбавити волі на термін не нижче 20 років і не нижче у випадку, якщо підсудний не визнав свою провину. Зважаючи на зайнятість суддів, секретність справи та підвищений інтерес громадськості малоймовірно, що справу розглянуть у серпні.

Марк Фейгін зазначив, що він зіздзвонювався з Романом Сущенко. Також дозволили розмову з сином та родичами.

Нагадаємо, 4 червня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму. У Росії його судили у так званій справі про шпигунство.

До слова, головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського можуть обміняти на українського журналіста, політв'язня в Росії Романа Сущенка. Таке переконання висловив адвокат Вишинського Андрій Доманський.