Маркарова сообщила детали, куда пойдут 40 миллиардов долларов от США

Президент США Джозеф Байден подписал закон о выделении для Украины 40 миллиардов долларов помощи. Госпожа-посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова рассказала, на что пойдут эти деньги.

В первую очередь эти деньги используют на оборону. Также часть будет направлена на поддержку экономики и гуманитарные нужды.

Байден подписал закон о выделении 40 миллиардов долларов Украине

На что направят 40 миллиардов долларов от США

Маркарова рассказала, что недавно Байден подписал Закон о дополнительных ассигнованиях для Украины на 2022 год. Он предусматривает около 40 миллиардов долларов экстренного финансирования для поддержки украинского народа.

Важно, что президент Байден подписал его не по возвращении из официального визита из Кореи, а организовал доставку и подписание документа в Корее для ускорения подписания. Потому время и непрерывность поддержки – очень важны для Украины!,

– отметила госпожа-посол.

Долгожданный документ предусматривает направление ресурсов Украине, в частности, для защиты глобальной демократии в целом.

23,75 миллиарда долларов планируют направить на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению европейской безопасности. В частности:

6 миллиардов долларов – на Инициативу содействия безопасности Украины, в частности, предоставление вооружения, военного оборудования, подготовки, логистической поддержки материально-технического обеспечения, разведывательной поддержки;

4 миллиарда долларов – на программу Иностранного военного финансирования Госдепа США для дополнительной поддержки Украине и странам восточного фланга НАТО по развитию и укреплению их оборонных возможностей;

8,7 миллиарда долларов – на пополнение американских запасов вооружения и военной техники, предоставленной Украине;

3,9 миллиарда долларов – Европейскому командованию операций по поддержке миссий, разведывательной поддержке, дополнительному вооружению и оборудованию;

550 миллионов долларов – для приобретения критически важных боеприпасов для увеличения запасов Минобороны США и разработка стратегий защиты систем, определенных для возможного будущего экспорта;

600 миллионов долларов – для уменьшения существующих ограничений промышленной базы, чтобы ускорить производство ракет и расширить возможности по добыче критически важных минералов.

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Еще 9 миллиардов долларов направят на дополнительную экономическую и техническую помощь Украине, а именно:

8 миллиардов долларов – для реагирования на неотложные нужды в Украине, в частности для предоставления прямой бюджетной поддержки;

400 миллионов долларов – для поддержки правоохранительных органов и обеспечения верховенства права в Украине, в частности, для проведения расследований и документирования военных преступлений и нарушения прав человека;

100 миллионов долларов – для обеспечения защиты от последствий химических, биологических и ядерных угроз и расширения программ разминирования;

500 миллионов долларов – для поддержки ЕБРР по обеспечению экономических и энергетических потребностей Украины.

Также 6,58 миллиарда долларов направят на дополнительную гуманитарную помощь для решения проблемы продовольственной безопасности на глобальном уровне, а также оказания помощи людям, пострадавшим от российской агрессии.

350 миллионов долларов – для оказания гуманитарной помощи беженцам из Украины;

4,35 миллиарда долларов – для оказания продовольственной помощи людям по всему миру, страдающих от голода из-за войны России против Украины, а также для обеспечения других неотложных гуманитарных потребностей украинцев;

150 миллионов долларов – для помощи в смягчении влияния роста цен на продукты питания мировым странам, в том числе Украине;

900 миллионов долларов – для оказания помощи беженцам из Украины на территории США, в частности, на проживание, изучение английского языка, посттравматическую поддержку, обучение в школах и т.п.;

760 миллионов долларов – для предупреждения и реагирования на глобальную продовольственную опасность;

54 миллиона долларов – для оказания медицинской помощи беженцам из Украины на территории США;

20 миллионов долларов – на дополнительную гуманитарную помощь.

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Также в законе предусмотрели:

финансирование мер Минюста США по аресту и продаже конфискованного имущества, связанного с вторжением России в Украину (например, яхт российских олигархов) – 67 миллионов долларов,

мер Минфина США по отслеживанию российской финансовой активности – 52 миллиона долларов,

возобновление работы американской дипмиссии в Украине – 327 миллионов долларов.

Маркарова подытожила, что от имени всех украинцев благодарна президенту, Администрации, Сенату и Палате Представителей США, а также всем американским налогоплательщикам за помощь нашему государству.

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