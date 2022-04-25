Марки с российским военным кораблем еще есть, но Россия совершает атаки на сайт, – Смелянский

В Украине возник большой ажиотаж вокруг марок с российским военным кораблем. В Укрпочте заявили, что марки еще есть, однако их больше не будут допечатывать.

Укрпочта заработала на марках около 30 миллионов гривен

Об этом в эфире канала "Рада" сказал глава Укрпочты Игорь Смелянский, сообщает 24 канал. Он рассказал, что кибератаки россиян на сайт Укрпочты помешали продажам марок с российским военным кораблем.

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Смелянский заявил, что мощная атака длится четыре дня, из-за чего Укрпочте нужно усилить защиту. Как только это произойдет, продажи марок возобновят.

Так обиделась страна, которая была владелицей корабля, что они безосновательно атакуют наши системы и не дают до конца продать марки. Марки еще есть, и мы обновим сайт. Надо немного усилить защиту, потому что мощная атака длится уже 4 дня. Но мы победили корабль, поэтому победим и кибервойска,

– сказал Смелянский.

Он добавил, что сайт должен быть восстановлен до конца этой недели. По словам Смелянского, после того, как обработают заказы, в продаже будет еще немного новых марок.

В то же время глава Укрпочты заявил, что марки с российским военным кораблем не будут допечатываться. Также он рассказал, что Укрпочта заработала на марках около 30 миллионов гривен.

Главное, что заработала Украина – она получила новый символ. Символ, который стал известным во всех странах мира,

– сказал Смелянский.

Он также рассказал, что марки заказывают и за границей.

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