Маркируют территорию, – Генштаб о присвоении российским полкам названий чужих городов

Присвоение названий чужих городов и территорий российским танковым полкам выражает имперские амбиции России.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал пресс-офицер Генерального штаба министерства обороны Украины Владислав Волошин.

"Называя так эти полки, они показывают и маркируют территорию, куда они хотят прийти. Это показывает то, что граница их намерений – не только в Украине, но и в европейских городах", – пояснил он.

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Отметим, 2 июля президент России Владимир Путин присвоил нескольким военным формированием наименование, идентичны названиям городов в Украине, Беларуси, Польши, Германии и Румынии.