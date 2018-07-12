Маркируют территорию, – Генштаб о присвоении российским полкам названий чужих городов
Присвоение названий чужих городов и территорий российским танковым полкам выражает имперские амбиции России.
Об этом в комментарии "Радио Свобода" рассказал пресс-офицер Генерального штаба министерства обороны Украины Владислав Волошин.
"Называя так эти полки, они показывают и маркируют территорию, куда они хотят прийти. Это показывает то, что граница их намерений – не только в Украине, но и в европейских городах", – пояснил он.
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Отметим, 2 июля президент России Владимир Путин присвоил нескольким военным формированием наименование, идентичны названиям городов в Украине, Беларуси, Польши, Германии и Румынии.
Источник: 24 Канал
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