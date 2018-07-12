Маркують територію, – Генштаб про присвоєння російським полкам назв чужих міст
Присвоєння назв чужих міст та територій російським танковим полкам виказує імперські амбіції Росії.
Про це у коментарі "Радіо Свобода" розповів прес-офіцер Генерального штабу міністерства оборони України Владислав Волошин.
"Називаючи так ці полки, вони показують і маркують територію, куди вони хочуть дійти. Це показує те, що границя їх намірів – не тільки в Україні, але й в європейських містах", – пояснив він.
Зазначимо, 2 липня президент Росії Володимир Путін присвоїв кільком військовим формуванням найменування, ідентичні назвам міст в Україні, Білорусі, Польщі, Німеччині та Румунії.
Джерело: 24 Канал
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