Маркують територію, – Генштаб про присвоєння російським полкам назв чужих міст

Присвоєння назв чужих міст та територій російським танковим полкам виказує імперські амбіції Росії.

Про це у коментарі "Радіо Свобода" розповів прес-офіцер Генерального штабу міністерства оборони України Владислав Волошин.

"Називаючи так ці полки, вони показують і маркують територію, куди вони хочуть дійти. Це показує те, що границя їх намірів – не тільки в Україні, але й в європейських містах", – пояснив він.

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Зазначимо, 2 липня президент Росії Володимир Путін присвоїв кільком військовим формуванням найменування, ідентичні назвам міст в Україні, Білорусі, Польщі, Німеччині та Румунії.