Госсекретарь также сообщил, что для достижения мира в Украине уже работает большое количество людей из США, которые в течение недели посетят Европу, передает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Прекращение войны – долгий путь

Госсекретарь США отметил, что хотя российско-украинская война является сложным конфликтом, Трамп стремится положить этому конец из-за смерти людей и разрушения.

Говорится о завершении войны, после чего Украина останется суверенным и независимым государством. Кроме того, наша страна должна получить гарантии, что война не возобновится через несколько лет.

Мы можем положить конец этому очень дорогому и разрушительному конфликту. Для этого придется пройти долгий путь. Это не будет легко,

– подчеркнул он.

Рубио отметил, что США уже привлекло многих людей для этого. В частности, в Европу уже выехал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Между тем министр финансов Скотт Бессент и министр обороны Пит Гегсет уже прибыли.

Сам госсекретарь также планирует на этой неделе посетить Европу для обсуждения войны с европейскими союзниками. Он добавил, что пока никто не может сказать точную дату завершения войны, но США стремятся к этому.

Напомним, что с 14 по 16 февраля в Мюнхене состоится конференция по безопасности. Рубио подтвердил свое присутствие на ней и отметил, что главной темой будет именно российско-украинская война.