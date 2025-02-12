Держсекретар також повідомив, що для досягнення миру в Україні вже працює велика кількість людей з США, які протягом тижня відвідають Європу, передає 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Припинення війни – довгий шлях

Держсекретар США наголосив, що хоч російсько-українська війна є складним конфліктом, Трамп прагне покласти цьому кінець через смерті людей та руйнування.

Мовиться про завершення війни, після чого Україна залишиться суверенною та незалежною державою. Крім того, наша країна повинна отримати гарантії, що війна не відновиться через кілька років.

Ми можемо покласти край цьому дуже дорогому і руйнівному конфлікту. Для цього доведеться пройти довгий шлях. Це не буде легко,

– наголосив він.

Рубіо зазначив, що США вже залучило багатьох людей для цього. Зокрема, до Європи вже виїхав віцепрезидент США Джей Ді Венс. Тим часом міністр фінансів Скотт Бессент та міністр оборони Піт Гегсет вже прибули.

Сам держсекретар також планує цього тижня відвідати Європу для обговорення війни з європейськими союзниками. Він додав, що поки ніхто не може сказати точну дату завершення війни, але США прагнуть цього.

Нагадаймо, що з 14 по 16 лютого у Мюнхені відбудеться безпекова конференція. Рубіо підтвердив свою присутність на ній та наголосив, що головною темою буде саме російсько-українська війна.