Сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского в интервью для "Бомбардир".

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Как Сырский отреагировал на призыв Маркуса

Ранее Маркус заявил, что нужно изменить институт офицерства, ведь эта традиция тянется еще с 19 века, когда люди с военным образованием имели значительное преимущество над обычными солдатами. Однако сегодня ситуация изменилась, и поэтому он предложил курсами повышать квалификацию людей и поднимать по должностям.

В то же время Сырский отметил, что Маркус отталкивался от опыта в своей бригаде, а в других она может отличаться. Одна он согласился, что курсовая подготовка – это очень хорошо.

Мы проводим курсовую подготовку и надо это наращивать. Вообще курсовая подготовка это необязательная система в странах НАТО подготовки офицеров перед занятием ими высших должностей, или при переходе на другой вид техники,

– объясняет главнокомандующий ВСУ.

Также Сырский отметил, что более широкому внедрению практики курсовой подготовки мешают интенсивность боевых действий, но в целом курс на общие изменения уже взят.

Кроме того, главнокомандующий согласился с тезисом, что нужно по-максимуму реализовывать возможности людей, которые пришли в армию из гражданской жизни. Сырский отметил, что сейчас большая часть ВСУ состоит из мобилизованных лиц.

"Сейчас командиры отдельных частей, штурмовых полков, они пришли из гражданской жизни, где они, например, были успешными бизнесменами, а сейчас они руководят большими коллективами, которые руководят большими коллективами, которые показывают отличный результат", – рассказал Сырский.