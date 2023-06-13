Ребята еб**ат, как львы, – Маркус резко отреагировал на вбросы о потерях 47 бригады

В информационном пространстве 47-й отдельной механизированной бригады ("Магура") приписывают потери западной техники на Запорожском направлении. Представитель командования бригады Валерий Маркус резко отреагировал на информацию и заявил о российской ИПСО.

Валерий Маркус заявил, что источником информации о потерях западной техники украинскими бойцами является Россия. Он призвал украинцев не нести в украинское информационное пространство российскую пропаганду.

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Маркус развеял российские мифы о потерях Украины

Боец привел яркий пример лжи россиян. В частности, оккупанты заявляли, что якобы разбили украинскую бригаду. Мол, убили 350 бойцов бригады. Маркус заявил, что потери украинской стороны составили пять бойцов.

Это яркий пример, насколько они лгут. Насколько то, что они заявляют – не имеет ничего общего с реальностью,

– сказал он.

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Украинские бойцы уничтожили полтора десятка вражеских танков

Также Маркус рассказал о потерях россиян. В частности, только в течение 12 июня россияне привезли в оккупированный Токмак с направления, где наступает "Магура", более сотни своих убитых.

Боец добавил, что за последние несколько дней 47 бригада уничтожила полтора десятка танков врага и два "Солнцепека". Он отметил, что бригада даже не считает БМП, колесную и другую бронетехнику, которую теряет Россия.

"Мы в наступлении, а они в обороне. Они несут потери в разы больше наших", – сказал Маркус.

Маркус встал на защиту бойцов 47 бригады

Кроме того, он встал на защиту бойцов 47 бригады, отметив, что они "еб**ат, как львы".

"Более мужественных и достойных людей в жизни не видел", – заявил он и добавил, что бойцам нужна поддержка, а не критика. Маркус опроверг нарратив россиян, мол, украинских бойцов отправляют на смерть.

Он сказал, что как представитель командования каждый день идет на штурм вместе с пехотой.