Мародер из Polaroid из Ирпеня: расследователи сомневаются в имени оккупанта

Российский убийца в Ирпене обворовывал дома украинцев и сфотографировался на Polaroid. Искусственный интеллект 26 мая определил личность оккупанта, но есть сомнения.

Предварительно оккупантом на фото оказался 26-летний Никита Третьяков. Однако в сети сомневаются, является ли он тем улыбающимся россиянином на фото.

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Журналисты ресурса " Важные истории " и волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm обнародовали данные о другом оккупанте. Сделали это независимо друг от друга.

Что известно о Третьякове

Расследователи считают, что на фото светлокожий мужчина с темными глазами. У Никиты Третьякова из Ростова-на-Дону светлые глаза. По информации "Важных историй", "Вконтакте" Третьякова обозначили фото с празднования дня рождения погибшего друга. То есть оккупант был в России в Пермском крае и делал мурал в память об умершем от рака друге и жарил шашлыки».

Журналисты также сообщили, что пообщались с сестрой Третьяковой Полиной Казариновой. Она сказала, что брат не служит в армии несколько лет.

Кто может быть на фото

С помощью OSINT (разведки из открытых источников) с элементами распознавания людей волонтеры InformNapalm установили, что на фото кафир Павел Дмитриевич Пилантов. Он родился в 1996 году в деревне Медведь Новгородской области.

Пилантов является спортсменом и по-прежнему занимался академической греблей. Важные истории даже узнали, что захватчик был лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга "За достижение высоких спортивных результатов на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях".

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Имеет долги

Страницы оккупанта в соцсетях закрыты. Однако журналисты узнали, что Пилантов живет в Пскове и служит 104 гвардейскому десантно-штурмовому полку. Именно захватчики из этой части совершали зверства в Буче, Ирпене и Гостомеле.

Российская служба судебных решений содержит ряд исполнительных производств в отношении Павла Пилантова. Он имеет долги более чем на 70 тысяч рублей. Оккупанта ищут приставы Псковской и Новгородской областей. Возможно, именно из-за денег россиян и пришел воевать в Украину.

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