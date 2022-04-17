Представители поселкового совета подчеркивают, что ситуация в населенных пунктах общины развивается по-разному. Но из соображений безопасности названия они не указывают.

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Тяжелее всего – в старостинских округах общины

Там российские оккупанты занимаются мародерством: врываются в пустые дома, забирают дорогие вещи и технику, проводят обыски в других домах. Иногда просто все выносят.

Очевидцы также видели, как россияне бросали гранаты в подвалы мирных жителей.

Были случаи вбрасывания боевых гранат в погребы в домовладениях мирных жителей, – говорится в сообщении.

Напомним, сейчас Боровская община полностью оккупирована. На данный момент там вообще нет мобильной связи и Интернета.

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